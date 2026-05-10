Aurelio Barría: Panamá debe salir a buscar inversiones

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría, aseguró que Panamá debe salir a buscar inversiones y generar nuevas oportunidades en el exterior para fortalecer su crecimiento económico y competitividad internacional.

El empresario destacó que la participación de la primera delegación panameña en el SelectUSA Investment Summit 2026, integrada por 38 líderes empresariales, refleja la importancia de proyectar al país como una plataforma confiable para los negocios, la innovación y la inversión extranjera.

Barría señaló que, en un entorno global cada vez más competitivo, ya no basta con contar con ventajas logísticas o posición geográfica estratégica, sino que es necesario fortalecer la confianza internacional mediante seguridad jurídica, instituciones sólidas y políticas públicas de largo plazo.

Asimismo, indicó que Panamá debe impulsar consensos nacionales en áreas como educación, empleo y modernización institucional para atraer empresas, talento e inversiones sostenibles que contribuyan al desarrollo económico del país.