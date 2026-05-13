Aumentan gastos y costos en empresas

ML | Según el informe de Actividad Económica Abril 2026 realizado por la firma Elemente, el 21% de las 215 compañías participantes reportan un efecto alto de inflación en su estructura de costos y gastos durante los últimos doce meses. Esto representa un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto a mayo 2025. El incremento obedece a los efectos de la guerra en Medio Oriente que se mantiene sin claridad de un acuerdo que restablezca el flujo normal de productos energéticos. En ventas, el Indicador de Tendencia Positiva (TPV) alcanzó 51% en abril de 2026, una caída de nueve puntos frente a marzo de 2026.