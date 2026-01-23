Auditoría definirá el futuro de la mina, dijo CEO de First Quantum

El CEO de First Quantum Minerals, Tristan Pascall, afirmó que la auditoría ambiental integral que se desarrolla actualmente en el proyecto minero en Panamá permitirá contar con una base de información técnica y verificable sobre la situación del sitio, la cual servirá como referencia para cualquier evaluación futura.

Pascall explicó que el proceso de auditoría busca establecer una línea base sobre el estado actual del proyecto, incluyendo componentes ambientales, operativos y de gestión. Subrayó que se trata de una revisión en curso y que no supone decisiones anticipadas sobre una eventual reactivación de la mina, la cual se mantiene suspendida.

Indicó que la auditoría contempla distintas etapas, con informes parciales y una evaluación final prevista para los próximos meses, y que su objetivo es aportar claridad sobre el punto en el que se encuentra el proyecto.

El ejecutivo recordó que, durante este período, fue aprobado el Plan de Preservación y Gestión Segura, que establece el marco para la gestión ambiental y la seguridad del sitio mientras continúan las evaluaciones y se mantiene la suspensión de operaciones. Según explicó, este plan permite realizar acciones de control, seguimiento y resguardo del área bajo supervisión.

El CEO de First Quantum se refirió también a la autorización otorgada por el Gobierno de Panamá para la exportación de concentrado previamente extraído, indicando que esta operación generó ingresos en concepto de regalías que fueron recibidos y administrados por el Estado panameño.

En relación con la auditoría, Pascall indicó que la empresa considera que el proyecto fue construido y operado conforme a estándares altos, comparables con prácticas internacionales, y que el proceso de revisión permitirá contrastar esa evaluación con una auditoría independiente y verificable.

Reconoció que, tras la suspensión del proyecto, se generó una fuerte percepción pública en torno a la minería y señaló que la empresa ha procurado escuchar más y comunicar mejor, explicando cómo opera la minería moderna, cuáles son sus estándares ambientales y cómo se gestionan los aspectos comunitarios.

Añadió que la auditoría puede contribuir a ese esfuerzo al aportar información técnica, aunque subrayó que el reto de mejorar la comprensión pública sobre la producción minera es compartido por toda la industria.

Pascall afirmó que cualquier discusión sobre el futuro del proyecto debe abordarse con transparencia y respeto a la soberanía del país, en línea con lo expresado públicamente por el presidente de la República, y señaló que la empresa está alineada con ese enfoque.

Finalmente, el Ejecutivo indicó que la suspensión de los procesos de arbitraje respondió a la intención de dar espacio al proceso de evaluación técnica actualmente en desarrollo. Aclaró que, por ahora, no existen conversaciones formales anunciadas sobre nuevas negociaciones contractuales y que cualquier definición futura dependerá de los resultados de la auditoría y de las decisiones que adopten las autoridades correspondientes.