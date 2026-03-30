Economía

“Atraer inversión para dinamizar el sector inmobiliario”

La presidenta de ACOBIR, Katherine Reyes, indicó que durante su gestión se enfocará en la innovación, el uso de la tecnología y el desarrollo de actividades que generen oportunidades de negocio

“Atraer inversión para dinamizar el sector inmobiliario”
ML | Ciudad de Panamá.
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“Atraer inversión para dinamizar el sector inmobiliario”
Yessika Calles
30 de marzo de 2026

Atraer inversiones y promover iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda son fundamentales para impulsar el sector inmobiliario en Panamá, así lo indicó Katherine Reyes, presidenta de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR).

Reyes destacó la necesidad de sentarse con el órgano legislativo y todos los actores para llevar adelante oportunidades reales al público en general, “para que los panameños puedan optar y obtener el sueño de la casa propia, así como también atraer inversión extranjera que tenga credibilidad en nuestro país”.

La presidenta de ACOBIR explicó que pese a la nueva ley de interés preferencial “notamos una desaceleración en el mercado y es por eso que en conjunto trabajaremos para impulsar el sector de la construcción y el inmobiliario a lo largo y ancho del país”.

Reyes afirmó que durante su gestión va enfatizar al público en general “sobre la importancia de contratar un corredor idóneo de bienes raíces”, ya que algunos “han sido estafadas por personas que no tienen licencia”.

La nueva líder de ACOBIR expresó su preocupación por el proyecto de ley 252, que busca crear incentivos económicos para facilitar la adquisición de viviendas usadas en Panamá. Afirmó que no estamos de acuerdo con el anteproyecto tal cual se está presentando”. Adelantó que seguirán participando de manera activa en la discusión del mismo para “aportar mejoras”.

“Hay mucho inventario reposeído, hay muchas propiedades en reventa y nosotros no estamos de acuerdo de la manera que se está presentando. En lo absoluto”, manifestó Reyes.

¿Qué es la ACOBIR?

ML | La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR) es una organización sin fines de lucro fundada en 1973, la cual ha desarrollado una labor de representatividad gremial en el sector inmobiliario. Desde su creación, su misión ha sido aglutinar a los profesionales de la industria inmobiliaria, quienes ofrecen servicios bajo los parámetros de su estatuto y del código de ética, en función de fortalecer de manera integral el profesionalismo a través de las buenas prácticas.

Datos Biográficos

Licenciada en Publicidad y Mercadeo por la Universidad Latina de Panamá, con especialización en Dirección Comercial de ADEN International Business School.

Cuenta con una trayectoria de 18 años en el sector inmobiliario. Desde 2008 es miembro de ACOBIR.

Forma parte del Consejo Directivo de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA).

En 2018 fue subcoordinadora de la Expo Inmobiliaria ACOBIR y, en 2024, fue directora del evento.

Tags:
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