Argentina ofrece la ciudadanía a cambio de inversiones

El gobierno argentino anunció este viernes que otorgará la ciudadanía a extranjeros interesados que inviertan al menos 350.000 dólares, en el marco de un programa que estará operativo en el transcurso del cuarto trimestre del año.

Pese a un clima que la favorece, en 2025 la inversión extranjera directa en Argentina fue la más baja entre las principales economías de América Latina, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El Programa de Ciudadanía por Inversión anunciado por el gobierno propone "dos mecanismos simples y transparentes: realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por 350.000 dólares o suscribir un título público de 800.000 dólares creado específicamente" para este fin, según dice un comunicado oficial.

El plan extiende el beneficio a los cónyuges e hijos de los solicitantes a cambio de un aporte de 100.000 dólares al Tesoro Nacional y de 25.000 dólares si son menores de 18 años.

"Los recursos obtenidos se destinarán a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina", explica el comunicado.

El esquema "contempla un proceso de evaluación riguroso (...) garantizando la trazabilidad de los fondos, la prevención del lavado de activos y la seguridad nacional", sostuvo el Ministerio de Economía en X.

El ministro del área, Luis Caputo, detalló en la misma red social que la iniciativa garantiza "transparencia financiera y gestión de riesgos, alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI", el Grupo de Acción Financiera Internacional del G7 contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La medida coincide con la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, tras un fallo de la Corte Suprema que dejó firme un decreto del presidente Javier Milei que deroga el tope del 15% que existía por ley.

Una manifestación fue convocada para la próxima semana para repudiar esa iniciativa, mientras la oposición buscará bloquearla en el Parlamento.

La ciudadanía por inversión fue anunciada en el marco de la visita promocional que realiza el presidente argentino a Francia, durante la cual el gigante de los hidrocarburos francés TotalEnergies anunció una inversión por 10.000 millones de dólares.

Según la OCDE, Argentina recibió el año pasado 3.134 millones de dólares en inversión extranjera directa, mientras Brasil captó 76.877 millones de dólares y México 40.871 millones.