Aprueban dos nuevas zonas francas con inversiones por más de $20 millones

El Consejo de Gabinete dio luz verde a dos nuevas zonas francas que se establecerán en Panamá Oeste y Colón, con inversiones proyectadas que superan los B/.20 millones entre sus primeras etapas y futuras ampliaciones.

Se trata de Zona Franca Atlapa, de la sociedad New City Construccion, S.A., que estará ubicada en el corregimiento de Feuillet, distrito de La Chorrera, y Nevada Logistic Free Zone, de Nevada Logistics, S.A., que operará en el sector de Los 4 Altos, corregimiento de Cristóbal, en Colón.

Mediante las resoluciones 107-26 y 108-26, el Ejecutivo emitió concepto favorable para que ambas empresas obtengan las licencias como promotoras y operadoras y sean inscritas en el Registro Oficial de Zonas Francas.

Zona Franca Atlapa contempla una inversión de B/.750,000 en su primera fase, mientras que para una segunda etapa proyecta destinar otros B/.1.2 millones.

En el caso de Nevada Logistic Free Zone, la inversión inicial será de B/.4.1 millones, con una segunda fase estimada en B/.14.6 millones.

La empresa que operará en Colón proyecta además generar más de 2,500 empleos directos e indirectos durante su etapa de operación.