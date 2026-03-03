Aprueban crédito adicional de $17.8 millones al MOP para construcción de puentes zarzos

A través de la Resolución No. 16-26, el Consejo de Gabinete aprobó un Crédito Adicional Extraordinario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), por la suma de diecisiete millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta y siete balboas con 00/100 (B/.17,889,987.00).

Conforme al reporte oficial, la totalidad de esta suma será empleada en reforzar el presupuesto de inversión 2026 del MOP para la Primera Fase del Proyectos Construcción de Puentes Zarzos en comunidades de difícil acceso.

El financiamiento de los gastos autorizados en esta Resolución proviene de saldos recaudados en caja y banco, los cuales están depositados en la Cuenta Única de Tesoro (CUT) del Banco Nacional de Panamá.

Se detalló que el gabinete también autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas para que, en nombre y representación del Consejo Económico Nacional, presente esta Resolución a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y en concordancia con la entidad respectiva elabore la codificación de ingresos y gastos para su ejecución.

Igualmente, el Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado 2026, a favor de la Contraloría General de la República, hasta por la suma de veinticuatro millones trescientos treinta y dos mil quinientos setenta y dos balboas con 00/100 (B/. 24,332,572.00). Esto a través de la Resolución No. 17-26.

El Crédito Adicional tiene como propósito fortalecer la continuidad de los proyectos de carácter Institucional y nacional que contribuye a la eficiencia de la gestión Institucional, distribuidos el 90% a gastos de funcionamiento y 10% a inversión.

Se ha autorizado al Ministerio de Economía y Finanzas para que, en nombre y representación del Consejo de Gabinete, someta esta resolución a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.