Aprueban aportes a fondos de estabilización de tarifa eléctrica

El Consejo de Gabinete aprobó las Resoluciones de Gabinete N° 92-26 y N° 93-26, mediante las cuales se autoriza un aporte de B/.21,952,409.81 al Fondo Tarifario de Occidente (FTO) y de B/.43,841,643.82 al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

Con estos recursos estatales se apoya a las familias panameñas clientes de las empresas de distribución eléctrica con un consumo inferior a 300 kWh, con lo cual se evita un incremento en sus facturas mensuales de electricidad.

Según lo establecido en ambas resoluciones, estos fondos compensan el primer semestre de 2026 para las empresas distribuidoras —Elektra Noreste, S.A. (ENSA), Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET) y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI)— por los descuentos aplicados a sus clientes con tarifa de baja tensión simple (BTS). El Fondo Tarifario de Occidente (FTO) beneficia a los clientes de Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y áreas circunvecinas de Bocas del Toro. Esto beneficia a 183 mil clientes, 99% de los que residen en Chiriquí y Bocas del Toro.

Mientras que el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) cubre al resto del país donde los proveedores son EDEMET, ENSA y EDECHI. Esto beneficia a 930 mil clientes.

El objetivo del FET es estabilizar los precios de la energía a clientes de bajo consumo a través de la transferencia de recursos a las empresas distribuidoras, para que estos beneficios se trasladen en su totalidad a los consumidores finales.

Las resoluciones facultan al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para realizar las gestiones correspondientes y transferir de forma total o parcial los fondos a ETESA, en su calidad de fiduciario del FET y del FTO.