APROCHI respalda incentivos hipotecarios y exhorta al sector bancario impulsar acceso a viviendas

La Asociación de Promotores de Chiriquí (APROCHI), a través de un comunicado, expresó su respaldo a la sanción de la Ley 481 de 2025, que crea un nuevo sistema de compensación en los intereses de préstamos hipotecarios para viviendas de hasta B/.120,000 y que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

APROCHI expresó que “este periodo previo a la entrada en vigencia debe ser aprovechado por la banca privada y estatal para preparar los ajustes que permitan que, al aplicarse la ley, las familias encuentren créditos más accesibles y acordes con la nueva compensación”.

Asimismo, la asociación hizo un llamado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), “a atender las obligaciones pendientes con el sistema bancario, lo que permitirá contar con la liquidez necesaria y garantizar que el nuevo esquema funcione de forma adecuada desde su inicio”.

“En Chiriquí, donde se concentra la mayor cantidad de viviendas en el interior del país, la implementación efectiva de esta medida a partir de enero podría traducirse en mayor acceso a vivienda, generación de empleos y dinamismo económico”, mencionaron.

Por último, de APROCHI reiteraron su compromiso de “trabajar junto al Gobierno Nacional, las entidades financieras y los actores del sector para que la Ley 481 se traduzca en beneficios reales: más familias con casa propia y un mercado inmobiliario fortalecido”.