APEDE realizará foro para impulsar el turismo en las provincias

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) realizará el foro “Vamos por más: Estrategias para el Despegue Turístico de las Provincias” el próximo 29 de mayo en el Hotel Buenaventura, en Coclé.

El encuentro busca convertir el potencial del interior del país en propuestas concretas para atraer inversión y generar oportunidades económicas, sociales y laborales.

El eje central será la transformación económica de las provincias a través de la habilitación de los aeropuertos de David y Río Hato para vuelos comerciales internacionales permanentes y directos, junto con la modernización de la red vial nacional. La firma INDESA presentará un análisis sobre el turismo como alternativa real para dinamizar las economías locales y lograr un crecimiento más equilibrado.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, afirmó que Panamá debe mirar más allá del eje transístmico y apostar por el interior, donde el turismo puede generar empleo y cerrar brechas territoriales.

El programa reunirá a autoridades y representantes del sector privado, entre ellos el ministro de Obras Públicas José L. Andrade, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá Carlos Conde, y César Jaramillo, administrador del Aeropuerto Internacional de Guanacaste en Costa Rica. También participarán PROMTUR, la Autoridad de Turismo de Panamá, y la Cámara Nacional de Turismo.

El foro incluirá un conversatorio moderado por el exministro Fernando Aramburú Porras sobre el impacto nacional del escenario planteado.