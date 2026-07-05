APEDE plantea combatir la informalidad para fortalecer el impacto de “Panamá pa' Ti”

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) consideró que el programa gubernamental “Panamá pa' Ti” representa una oportunidad para atender necesidades prioritarias como el empleo, la salud, el acceso al agua y el costo de la canasta básica, pero advirtió que su éxito dependerá también de reducir la informalidad laboral.

En un comunicado, la presidenta Giulia De Sanctis destacó que el ordenamiento de las finanzas públicas y la recuperación de la credibilidad internacional constituyen una base importante para impulsar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la población.

No obstante, APEDE sostuvo que la meta de generar 80 mil empleos privados debe complementarse con una estrategia nacional orientada a disminuir la informalidad, que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) correspondientes a septiembre de 2025, alcanza al 47.1 % de los trabajadores ocupados no agrícolas, lo que equivale a 784,990 personas.

El gremio explicó que la informalidad deja a miles de trabajadores sin acceso a la seguridad social ni a una jubilación, además de afectar la recaudación fiscal, debilitar los fondos de pensiones y generar competencia desleal para las empresas que operan dentro del marco legal.

Asimismo, señaló que países como Uruguay y Colombia han logrado reducir gradualmente la informalidad mediante incentivos para la formalización, entre ellos la simplificación de impuestos, la reducción de costos laborales y programas dirigidos a las micro y pequeñas empresas.

La institución afirmó que combatir este fenómeno requiere una política de Estado de largo plazo que trascienda los periodos de gobierno y promueva la digitalización de trámites, incentivos fiscales y mecanismos que faciliten la incorporación de más emprendedores y empresas a la economía formal.

Finalmente, la organización indicó que el verdadero éxito de “Panamá pa' Ti” no deberá medirse únicamente por la cantidad de empleos que se generen, sino por su capacidad para reducir la informalidad laboral y ofrecer a más panameños oportunidades de empleo formal, estabilidad y protección social.