APEDE lanza CADE 2026 enfocado en los retos del país como parte de la OCDE

La posible adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) anunció la realización de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE) 2026.

Bajo el lema “OCDE: ¿Confianza global, progreso local? El futuro de Panamá en debate”, CADE reunirá a líderes del sector público, privado y la sociedad civil para analizar la necesidad de fortalecer la institucionalidad, mejorar la transparencia, generar confianza y crear condiciones reales para atraer inversión y generar empleo, y plantear propuestas que impulsen el desarrollo y la competitividad del país.

El encuentro principal de CADE se realizará del 22 al 24 de abril en el Hotel Sheraton Grand Panamá. Como antesala, APEDE celebrará el cóctel inaugural el 22 de abril, que contará con la participación del expositor internacional Andrés Velasco, reconocido economista y exministro de Hacienda de Chile, quien compartirá una visión global sobre los retos económicos y de gobernanza en un entorno internacional cada vez más exigente.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, destacó que CADE es un espacio donde el país se piensa a sí mismo, y en esta ocasión implica traducir estándares internacionales en progreso tangible para los panameños. “Hoy más que nunca necesitamos diálogo, información y propuestas que nos permitan tomar decisiones responsables y con visión de largo plazo. Panamá tiene oportunidades importantes frente a sí, pero aprovecharlas requiere fortalecer nuestras instituciones, generar confianza y apostar por la competitividad”, expresó De Sanctis.

Por su parte, el presidente de CADE 2026, Carlos Ernesto González Ramírez, resaltó el enfoque de esta edición y su impacto nacional. “Conversar sobre la adhesión a la OCDE es una oportunidad para revisar cómo estamos y hacia dónde queremos ir como país, y CADE busca precisamente eso: generar un diálogo serio que se traduzca en propuestas concretas para el desarrollo de Panamá”, señaló.

Con el objetivo de recoger visiones regionales y enriquecer la discusión nacional a partir de las realidades y aportes de cada zona del país, CADE se desarrollará en distintos puntos del territorio, como se ha venido realizando durante más de 20 años. El recorrido inicia con el CADE Región Central y Oeste el 27 de marzo en el Autódromo Panamá, en Sajalices, organizado por APEDE Capítulo Panamá Oeste, APEDE Capítulo Azuero y APEDE Capítulo Coclé.

Posteriormente, se realizará el CADE Región Occidental el 31 de marzo en el Hotel Hacienda Los Molinos, en Boquete, organizado por APEDE Capítulo Chiriquí; y el CADE Región Oriental el 9 de abril en la provincia de Colón, organizado por APEDE Capítulo Colón.