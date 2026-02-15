APEDE destaca impacto económico de más de $300 millones por Carnaval

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) resaltó que los carnavales no solo representan tradición y alegría, sino también un motor económico que este año podría superar los 300 millones de dólares en derrama a nivel nacional.

Según el gremio, solo el llamado Carnaval de la City proyecta un impacto cercano a los 35 millones, cifra superior a la del año pasado. Además, destinos como Las Tablas, Chitré y Penonomé estiman ocupaciones hoteleras entre 90% y 100%, mientras que en la capital podrían situarse entre 60% y 80%.

Para APEDE, los carnavales activan una amplia cadena productiva que incluye hoteles, restaurantes, transporte, comercio y empleos temporales, especialmente en el interior del país. El gremio considera que, con planificación y visión estratégica, esta celebración puede consolidarse como una verdadera marca país que impulse el desarrollo sostenible y fortalezca la identidad cultural panameña.

Giulia De Sanctis, presidenta del gremio, reiteró el compromiso del sector empresarial de promover una articulación entre tradición, empresa e innovación para que la cultura también se traduzca en crecimiento y oportunidades para el país.