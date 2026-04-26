APEDE advierte brechas estructurales de Panamá en debate sobre estándares OCDE

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) advirtió que Panamá enfrenta un momento que requiere “claridad y consistencia” en sus decisiones, en medio del debate sobre una posible adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Durante el encuentro CADE 2026, la presidenta del gremio Giulia De Sanctis señaló que no mantiene una postura predeterminada sobre este proceso. “No hay una postura predeterminada sobre la posible adhesión a la OCDE, porque el país necesita primero entender con datos, con evidencia y con visión de largo plazo qué implica este camino”, indicó.

El análisis expuesto resalta que, aunque Panamá sigue siendo un destino atractivo para la inversión extranjera directa, con niveles cercanos al 4% del PIB, también enfrenta limitaciones estructurales. Entre ellas, se mencionan rezagos en educación, baja inversión en investigación y desarrollo (alrededor del 0.2% del PIB) y desafíos en infraestructura y logística.

En el ámbito educativo, se advirtió que “los resultados de pruebas internacionales ubican al país muy por debajo del promedio de la OCDE”, mientras que en innovación la brecha es significativa frente a economías desarrolladas.

El documento también recoge observaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, que apuntan a la importancia de la reputación y la confianza internacional. Según se indicó, aunque el país ha avanzado en prevención del blanqueo de capitales y en intercambio de información fiscal, persisten cuestionamientos técnicos en materia de transparencia y sustancia económica.

En ese contexto, APEDE advirtió sobre inconsistencias entre el discurso y la ejecución. “Hay una brecha entre el discurso y la ejecución”, señala el análisis, al mencionar que persisten señales que generan dudas sobre la dirección del país en temas como competitividad, institucionalidad y transparencia.

El gremio también planteó que avanzar hacia estándares más exigentes es una decisión interna. “Avanzar hacia estándares más altos no es una imposición externa, es una decisión interna”, subrayó, destacando que el reto radica en la calidad de la implementación y en la fortaleza institucional.