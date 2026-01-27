APEDE abre debate nacional en su Foro de Educación 2026

En medio del debate sobre las posibles reformas al sistema educativo, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) inauguró hoy martes, 27 de enero de 2026, el Foro de Educación 2026: “OCDE: Educación de Calidad Mundial”.

Este evento reunió a autoridades, organismos internacionales, el sector privado y la academia para abordar los principales retos del sistema educativo panameño.

Durante la apertura, la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, advirtió que la educación no puede seguir quedando en un segundo plano en la agenda nacional.

“La educación de calidad no es solo un asunto social; es un tema de competitividad-país. Cuando una nación no invierte bien en su capital humano, limita su productividad, su capacidad de innovar y su crecimiento”, afirmó.

De Sanctis señaló que, desde APEDE, se respalda toda reforma educativa que sea seria, técnica y basada en evidencia; asimismo, recalcó que el sector privado debe asumir un rol activo y responsable en la construcción de soluciones, más allá de la crítica.

Por parte del Gobierno, las palabras inaugurales estuvieron a cargo de la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien llamó a reconocer las fallas históricas del sistema y a aprovechar la coyuntura actual como una oportunidad real de cambio.

Subrayó, además, que ninguna reforma será suficiente si no se priorizan los intereses de los estudiantes y se fortalece la institucionalidad educativa.

Molinar destacó avances recientes en capacitación docente, liderazgo escolar y alfabetización digital, señalando que, cuando se acompaña y empodera a quienes están dentro del sistema, los resultados comienzan a percibirse.

Por su parte, el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Eduardo Ortega-Barría, advirtió que mantener el modelo educativo actual tendría consecuencias económicas graves a largo plazo, al limitar la formación de capital humano y la capacidad del país para competir en un entorno marcado por la innovación y la tecnología.

A lo largo de la jornada se desarrollaron cuatro paneles que abordaron temas determinantes como educación inicial, organización y gestión del sistema, formación y evaluación docente, y la conexión entre educación y mercado laboral.

El evento contó con la participación de representantes de UNICEF, SENACYT, MEDUCA, MIDES, la Organización del Bachillerato Internacional, universidades y líderes empresariales.

El Foro de Educación 2026 concluyó con un llamado a pasar del diagnóstico a la acción y a construir políticas educativas sostenibles que trasciendan las coyunturas, reafirmando el compromiso de APEDE con la educación como base del desarrollo económico, la productividad y la equidad del país.