APATEL pide revisar descuentos del Proyecto de Ley 226 para proteger empleos e inversión turística

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) pidió al Gobierno Nacional reconsiderar el aumento de los descuentos obligatorios en hospedaje contemplado en el Proyecto de Ley N.° 226.

El proyecto establece descuentos de 50% de lunes a jueves y 40% de viernes a domingo para jubilados, pensionados y adultos mayores. APATEL respalda el objetivo social de la iniciativa, pero advierte que el aumento podría generar problemas de liquidez, especialmente en hoteles pequeños y medianos del interior del país.

Aunque el proyecto reconoce los descuentos como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, el gremio señala que la compensación es posterior, mientras que la reducción de ingresos afecta de inmediato el flujo de caja de los establecimientos.

APATEL destacó que hoteles y restaurantes generan unos 120.000 empleos formales y que más de 20 hoteles prevén inversiones superiores a $100 millones en los próximos tres años.

Por ello, propone mantener el descuento en 40% durante los fines de semana, con el objetivo de proteger el empleo, la sostenibilidad de las empresas y las inversiones del sector, sin afectar los beneficios dirigidos a los adultos mayores.