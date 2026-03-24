Anuncian primeras medidas ante el aumento de los precios del combustible

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, anunció las primeras medidas para enfrentar el impacto del aumento de los precios del combustible.

Detalló que se analiza la posibilidad de aplicar el teletrabajo en algunos sectores, el racionamiento del uso de autos oficiales, la minimización de la mensajería gubernamental, el envío de vacaciones a personal no esencial y el establecimiento de horarios escalonados.

El ministro aseguró que se mantendrá el costo del pasaje del Metro y Metrobús, las tarifas de otros sistemas de transporte público, el precio de la electricidad para consumos de hasta 300 kWh y el costo del gas licuado de petróleo de 25 libras.

Para sostener estas medidas, el Gobierno redirigirá recursos con el objetivo de evitar que el impacto de la crisis energética global se traslade a los usuarios.

Asimismo, se implementará un plan de estabilización de tarifas eléctricas y acciones para contener los costos del transporte de alimentos, tanto terrestre como marítimo, incluyendo al sector pesquero artesanal.

Las autoridades también adelantaron que se reforzarán los controles para evitar la especulación en perjuicio de los consumidores, en coordinación con entidades fiscalizadoras; además, se impulsarán medidas para contener el costo de insumos agrícolas, como los fertilizantes.

Informó sobre la creación de una comisión de alto nivel que analizará otras decisiones y que mañana se estará reuniendo con representantes del sector transporte.