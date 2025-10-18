AMP investiga fallecimiento de dos tripulantes en buques bajo jurisdicción y tránsito panameño

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó sobre el fallecimiento de dos tripulantes en incidentes ocurridos por separado a bordo de un buque de navegación costera panameño y de una nave mercante internacional registrada en el Reino Unido.

De acuerdo con la entidad, ambos casos fueron atendidos el 17 de octubre de 2025 por el Departamento de Investigación de Accidentes Marítimos, adscrito a la Dirección General de Marina Mercante (DGMM).

El primer incidente ocurrió a bordo del buque pesquero Monserrat, de bandera panameña, mientras se encontraba en navegación frente a la bahía de Chame. En el sitio falleció el marinero panameño Abdiel Delgado, de 68 años, quien era titular de una licencia de Patrón de Pesca de primera clase.

La AMP indicó que la embarcación arribó posteriormente al Puerto Internacional de Vacamonte, donde el Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo. “De manera preliminar, el fallecimiento se asocia a causas naturales (presunto paro cardíaco)”, precisó la institución.

El segundo caso corresponde al ingeniero Yashvendra Nath Sharma, de nacionalidad india, quien perdió la vida el 7 de octubre de 2025 mientras cumplía servicio a bordo del petrolero BW TUCANA, de registro británico, que navegaba en aguas internacionales rumbo a Panamá.

El buque arribó al Puerto de Balboa el 17 de octubre en horas de la noche, donde las autoridades realizaron las diligencias correspondientes. Según la AMP, “de manera preliminar, se presume también que el deceso se debió a fallas cardiacas”.

Se detalló que, una vez concluidas las investigaciones, la Embajada de la India en Panamá coordinará con la compañía naviera la repatriación del cuerpo del oficial Sharma a su país de origen.

“La AMP lamenta profundamente ambos decesos y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y compañeros de los tripulantes”, manifestó la institución.