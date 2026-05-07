AIG: Transportistas de carga deberán actualizar información para seguir recibiendo subsidio

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó que los propietarios de vehículos de transporte de carga deben mantener actualizada la información registrada en la plataforma Panamá Conecta para garantizar la continuidad en el acceso al subsidio de combustible.

Según la entidad, se detectó que algunos transportistas han tenido inconvenientes para acceder al beneficio debido a información desactualizada en el módulo de Transporte de Carga.

La AIG indicó que, aunque previamente fueron enviadas notificaciones electrónicas, todavía existen registros pendientes de actualización.

Ante esta situación, la institución exhortó a los propietarios de vehículos de carga a verificar y actualizar sus datos “a la mayor brevedad posible”.

Para realizar el proceso, los usuarios deben ingresar a la plataforma Panamá Conecta desde celular o computadora, dirigirse a la sección “Registro de Vehículos y Embarcaciones” y posteriormente seleccionar la opción “Transporte de Carga” para actualizar la información de cada vehículo en el apartado “Editar datos”.

La entidad señaló que estas actualizaciones son necesarias para mantener el acceso al subsidio de combustible destinado al sector transporte de carga.