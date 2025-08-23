Ahora se pueden compartir en las notas de Instagram las canciones de Spotify que se esuchan en tiempo real

La integración entre Instagram y Spotify se ha profundizado con la posibilidad de compartir las canciones que se están escuchando en las notas en tiempo real y de añadir un clip de audio en las historias (‘stories’) para impulsar el descubrimiento.

Las nuevas características que Spotify ha incorporado en Instagram se dirigen a impulsar el descubrimiento de nuevas canciones y artistas y a compartir las canciones favoritas con los amigos.

Ello se consigue, por un lado, con las nuevas vistas previas de audio en las historias, es decir, un pequeño fragmento de una canción que se muestra en la historia cuando el usuario comparte una pista desde Spotify.

Esta vista previa, en caso de pinchar sobre ella, abre la canción completa en la plataforma de ‘streaming’, y si se pincha sobre el título, se abre información adicional.

Por otro lado, las notas permiten ahora compartir en tiempo real las canciones que se están escuchando en Spotify e iniciar conversaciones con los amigos en torno a ellas. También es posible compartir una canción específica en las notas desde Spotify.

Estas novedades están disponibles a nivel global para usuarios de Spotify e Instagram tanto de Android como de iOS, como informan desde la plataforma de música en ‘streaming’ en un comunicado.

Desde julio, y dentro de la integración entre los dos servicios, las canciones de Spotify que los usuarios de Instagram comparten como historias se reproducen, para poder escucharlas.