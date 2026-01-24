Agroferias del IMA el próximo martes 27 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las fechas y lugares de las Agroferias del IMA programadas para el próximo martes 27 de enero. En Panamá Este: Limonada, distrito de Chepo; Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de PanamáLos Santos: Parque de Pocrí cabecera, distrito de PocríHerrera: Cancha Municipal de Santa María cabecera, distrito de Santa María.Veraguas: Casa Comunal de Monjarás, distrito de Calobre; Casa Comunal de El Marañón, distrito de SonáDarién: Parque de Cucunatí, en Santa FeCoclé: Casa Comunal de Tulú, PenonoméChiriquí: Cancha Comunal de Potrerillo Abajo, DolegaColón: Parque de la Concha, Barrio Norte, Colón