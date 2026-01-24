Agroferias del IMA el próximo martes 27 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las fechas y lugares de las Agroferias del IMA programadas para el próximo martes 27 de enero.

En Panamá Este: Limonada, distrito de Chepo; Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá

Los Santos: Parque de Pocrí cabecera, distrito de Pocrí

Herrera: Cancha Municipal de Santa María cabecera, distrito de Santa María.

Veraguas: Casa Comunal de Monjarás, distrito de Calobre; Casa Comunal de El Marañón, distrito de Soná

Darién: Parque de Cucunatí, en Santa Fe

Coclé: Casa Comunal de Tulú, Penonomé

Chiriquí: Cancha Comunal de Potrerillo Abajo, Dolega

Colón: Parque de la Concha, Barrio Norte, Colón