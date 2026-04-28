AES Panamá suspende suministro de gas hacia la generadora Gatún

Este martes 28 de abril, la empresa de generación de energía AES Panamá informó que “se ha producido un evento temporal en sus facilidades de regasificación de Gas Natural Licuado (GNL), lo que ha ocasionado la suspensión temporal del suministro de gas hacia la planta Generadora Gatún”.

Explicaron, a través de un comunicado, que actualmente, el equipo técnico se encuentra evaluando la situación para determinar las causas del evento. Una vez se cuente con información técnica validada, se estará comunicando oportunamente a las autoridades y a la opinión pública”.

La empresa indicó que “está trabajando de manera coordinada con el Centro Nacional de Despacho (CND) para garantizar el retorno seguro y ordenado de las unidades, priorizando en todo momento la seguridad de las operaciones y la confiabilidad del sistema eléctrico”.