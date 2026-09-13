AES Panamá aclara que no se registró incendio en su planta en Colón

Ante los videos que circulan en redes sociales con imágenes de la planta AES Colón, la empresa aclaró que no se trató de un incendio ni de una situación de emergencia.

Según explicó AES Panamá, las imágenes corresponden a la activación temporal y controlada del sistema de quema de gas (Flare) de su terminal de almacenamiento de gas natural. Este mecanismo de seguridad permite liberar de forma controlada la presión de las tuberías bajo determinadas condiciones operativas.

La empresa indicó que el sistema fue activado tras la salida súbita de la planta Generadora Gatún, debido a un inconveniente relacionado con condiciones meteorológicas y descargas eléctricas.

“La operación del Flare fue controlada y de corta duración”, señaló AES Panamá, al asegurar que no representó peligro para sus trabajadores, vecinos ni las comunidades cercanas.

Finalmente, la empresa reiteró que mantiene altos estándares de seguridad industrial y protección ambiental, y que prioriza la seguridad de sus trabajadores y de las comunidades donde opera.