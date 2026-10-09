Aeropuerto de Tocumen suspende operaciones y evacúa a pasajeros tras movimiento telúrico

El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió temporalmente las operaciones aéreas y dispuso el cierre preventivo de sus instalaciones tras el movimiento telúrico registrado este viernes.

La terminal aérea informó que activó los protocolos de seguridad y comenzó la evacuación preventiva de los pasajeros, conforme al plan establecido. Asimismo, las áreas administrativas fueron evacuadas y el personal del aeropuerto se encuentra orientando a los usuarios durante el proceso.

Tocumen indicó que las operaciones se reanudarán una vez se verifiquen las condiciones de seguridad de las instalaciones y del servicio de la torre de control.

La administración del aeropuerto pidió a los pasajeros seguir las indicaciones del personal y mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se comunicarán las actualizaciones sobre la situación.