Aeropuerto de Tocumen moviliza más de 11.5 millones de pasajeros en el primer semestre de 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 11,531,295 pasajeros entre enero y junio de 2026, lo que representa un crecimiento del 15 % en comparación con el mismo período de 2025, informó la administración de la terminal aérea.

Con la incorporación, desde enero de este año, del registro estadístico de infantes menores de dos años que viajan por la terminal, el movimiento acumulado asciende a 11,606,653 viajeros durante el primer semestre de 2026, fortaleciendo la precisión de los indicadores operativos del aeropuerto.

Durante junio, Tocumen registró 1,933,318 pasajeros, cifra que aumenta a 1,946,267 al incluir a los infantes. Del total de viajeros del mes, el 76 % correspondió a pasajeros en tránsito, equivalente a 1,467,903 personas, reflejando el papel del aeropuerto como centro de conexión entre América, Europa y otros mercados internacionales.

En ese mismo período, 236,163 pasajeros desembarcaron en Panamá a través de Tocumen, mientras que 229,252 viajeros iniciaron su recorrido desde la terminal aérea, contribuyendo al movimiento turístico, comercial y de negocios del país.

En materia operacional, el aeropuerto registró 89,624 operaciones de aeronaves entre enero y junio de 2026, un aumento del 11 % respecto al mismo período del año anterior. Del total, el 90 % correspondió a vuelos comerciales, el 6 % a operaciones de carga, el 3 % a aviación general y el resto a vuelos chárter, paradas técnicas, operaciones militares y otros servicios especializados.

Durante el primer semestre, Bogotá lideró los destinos con mayor movimiento de pasajeros desde y hacia Tocumen, con 586,019 viajeros, seguido de Miami con 467,510; Punta Cana con 429,058; San José con 424,717; y Medellín con 408,691 pasajeros.

El segmento de carga también presentó resultados positivos, con 128,412 toneladas métricas movilizadas durante los primeros seis meses del año, un crecimiento del 9 % frente al mismo período de 2025.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó que estas cifras reflejan la confianza de las aerolíneas y pasajeros en la plataforma aeroportuaria panameña.

“El crecimiento sostenido que registra Tocumen confirma el papel estratégico de Panamá como puente natural entre las Américas y el mundo. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la conectividad aérea, impulsando el turismo, facilitando el comercio internacional y ofreciendo una infraestructura moderna y eficiente que contribuya a la competitividad del país y al desarrollo económico de la región”, afirmó Ruiz Blanco.