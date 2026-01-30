Economía

ACP publica los pliegos para licitación de puertos y gasoducto

ACP publica los pliegos para licitación de puertos y gasoducto
AFP MARTIN BERNETTI / AFP
Redacción Web
30 de enero de 2026

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) publicó este viernes 30 de enero los pliegos de precalificación para el proyecto de un corredor energético o gasoducto, así como para el desarrollo de terminales portuarias en el Atlántico y el Pacífico.

La entidad detalló que los interesados pueden revisar el documento en el sitio web de la institución (https://concesiones.delcanal.com). En dicha página se detalla cómo proporcionar la documentación necesaria para participar en los procesos de licitación de estas iniciativas.

Tags:
Puerto
|
ACP
|
pliego de cargos
|
gaseoducto
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR