ACP publica los pliegos para licitación de puertos y gasoducto

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) publicó este viernes 30 de enero los pliegos de precalificación para el proyecto de un corredor energético o gasoducto, así como para el desarrollo de terminales portuarias en el Atlántico y el Pacífico.

La entidad detalló que los interesados pueden revisar el documento en el sitio web de la institución (https://concesiones.delcanal.com). En dicha página se detalla cómo proporcionar la documentación necesaria para participar en los procesos de licitación de estas iniciativas.