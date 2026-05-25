Acodeco retira cientos de productos con anomalías en comercios de Colón

Personal de la regional de Colón de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) retiró de inmediato 233 productos del mercado por incumplir las normas vigentes.

Durante un operativo de inspección y atención ciudadana, los funcionarios visitaron seis agentes económicos de la provincia. Dos establecimientos cumplieron satisfactoriamente con las disposiciones legales; sin embargo, en los otros cuatro se detectaron diversas anomalías. Entre los hallazgos más relevantes figuran 161 productos vencidos y 69 deteriorados, los cuales representaban un riesgo para la salud y seguridad de los consumidores. Además, se localizaron tres artículos sin el respectivo precio a la vista, lo que incumple las normas de información clara y transparencia comercial.

Personal de la Acodeco de Colón también inspeccionó 33 estaciones de combustible, en las cuales no se detectaron anomalías en el despacho de gasolina.

En el área administrativa y de fiscalización, la entidad mantiene una intensa labor reguladora. Durante este período se tramitaron más de 40 notificaciones, 25 citaciones a comerciantes y la programación de 10 audiencias, además de la apertura de dos nuevas quejas formales.

Estas acciones permitieron una recaudación aproximada de B/. 855.00 en concepto de multas aplicadas por los incumplimientos detectados.

Durante el mes, aproximadamente 35 personas recibieron orientación y asistencia, tanto de manera presencial como a través de las líneas telefónicas habilitadas.