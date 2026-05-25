Economía

Acodeco retira cientos de productos con anomalías en comercios de Colón

Acodeco retira cientos de productos con anomalías en comercios de Colón
Redacción Web
25 de mayo de 2026

Personal de la regional de Colón de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) retiró de inmediato 233 productos del mercado por incumplir las normas vigentes.

Durante un operativo de inspección y atención ciudadana, los funcionarios visitaron seis agentes económicos de la provincia. Dos establecimientos cumplieron satisfactoriamente con las disposiciones legales; sin embargo, en los otros cuatro se detectaron diversas anomalías. Entre los hallazgos más relevantes figuran 161 productos vencidos y 69 deteriorados, los cuales representaban un riesgo para la salud y seguridad de los consumidores. Además, se localizaron tres artículos sin el respectivo precio a la vista, lo que incumple las normas de información clara y transparencia comercial.

Personal de la Acodeco de Colón también inspeccionó 33 estaciones de combustible, en las cuales no se detectaron anomalías en el despacho de gasolina.

En el área administrativa y de fiscalización, la entidad mantiene una intensa labor reguladora. Durante este período se tramitaron más de 40 notificaciones, 25 citaciones a comerciantes y la programación de 10 audiencias, además de la apertura de dos nuevas quejas formales.

Estas acciones permitieron una recaudación aproximada de B/. 855.00 en concepto de multas aplicadas por los incumplimientos detectados.

Durante el mes, aproximadamente 35 personas recibieron orientación y asistencia, tanto de manera presencial como a través de las líneas telefónicas habilitadas.

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