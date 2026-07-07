Acodeco refuerza el monitoreo de la canasta básica para mantener la libre competencia

Con el objetivo de brindar a los consumidores información confiable para comparar precios y promover mercados transparentes en beneficio de las familias panameñas, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) intensificó sus operativos de monitoreo de precios y vigilancia comercial a nivel nacional.

La institución evalúa cada 15 días los 59 productos de la canasta básica familiar en 89 comercios de los distritos de Panamá y San Miguelito (52 supermercados y 37 minisúper), mientras que las administraciones regionales ejecutan encuestas mensuales en el resto de las provincias para ofrecer datos confiables que faciliten la comparación de costos.

El administrador general de la entidad, Ramón Abadi Balid, advirtió que los controles o congelamientos generalizados de precios no son soluciones sostenibles a largo plazo, ya que reducen la competitividad y fomentan el comercio informal. En su lugar, la prioridad de la institución es asegurar un entorno competitivo y transparente.

“Este tipo de medidas puede generar efectos adversos, como el desabastecimiento cuando los precios fijados no cubren los costos reales de producción o distribución, una reducción de la competencia entre los agentes económicos y el surgimiento de mercados informales, donde los consumidores quedan expuestos a mayores riesgos y sin las garantías que ofrece el comercio formal”, explicó Abadi.

Para evitarlo, la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia mantiene una fiscalización permanente contra prácticas monopolísticas y acuerdos de fijación concertada de precios, y continuará publicando periódicamente los resultados de sus análisis en beneficio del poder adquisitivo de la población.