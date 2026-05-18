Acodeco recauda B/.592 mil en multas por incumplimiento de las leyes de protección al consumidor

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recaudó B/.592,401.47 en concepto de multas aplicadas a distintos agentes económicos del país, entre enero y abril de 2026, por incumplimientos de las normas de protección al consumidor.

Asimismo, según estadísticas oficiales del Departamento de Investigación, en este periodo se aplicaron 540 sanciones en primera instancia, por una cuantía total de B/.219,554.00.

Las infracciones a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, relacionadas con la protección al consumidor, ocuparon el primer lugar con 493 sanciones y multas por B/.160,954.00, lo que representa el 73.31 % del total de las sanciones impuestas.

Las demás sanciones en primera instancia por tipo de ley, entre enero y abril de 2026, fueron las siguientes:

Ley 24 (Historial de crédito): 15 sanciones (B/.29,000.00)

Ley 6.ª (Jubilados, pensionados y tercera edad): 15 sanciones (B/.22,400.00)

Control de precios y margen de comercialización: 8 sanciones (B/.4,700.00)

Ley 1 (Bolsas reutilizables): 5 sanciones (B/.1,500.00)

Ley 134 (Personas con discapacidad): 2 sanciones (B/.600.00)

Ley 81 (Tarjetas de crédito): 1 sanción (B/.250.00)

Decreto Ejecutivo 17 (Medicamentos): 1 sanción (B/.150.00)

La sede central de la Acodeco encabezó el informe de cobranzas durante este primer cuatrimestre con B/.300,026.72. Le siguieron las administraciones regionales de Veraguas, con B/.71,849.75; Coclé, con B/.69,963.00; Bocas del Toro, con B/.34,146.50; Chiriquí, con B/.29,519.00; Los Santos, con B/.25,165.00; Herrera, con B/.24,935.00; Panamá Oeste, con B/.22,665.00; Colón, con B/.22,665.00; y Panamá Este, con B/.6,934.00.