Acodeco dialoga con empresas telefónicas para mantener cobros justos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que continúa las conversaciones con las empresas operadoras de telefonía y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), con el objetivo de garantizar que los consumidores no sean afectados por cobros no acordes con los contratos originalmente suscritos.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, explicó que actualmente las empresas no están realizando cobros relacionados con las diferencias cuestionadas anteriormente, mientras se mantiene el proceso de análisis y diálogo entre las partes involucradas.

“Lo que les hemos exigido es que amplíen la variedad de planes para que los consumidores puedan escoger opciones que se ajusten mejor a sus necesidades y posibilidades económicas”, indicó Abadi Balid.

Según explicó, la intención es que existan más alternativas en el mercado, con distintos beneficios y costos, permitiendo que cada consumidor pueda seleccionar el plan que considere más conveniente en cuanto a data, precio y servicios incluidos.

El administrador de la Acodeco también destacó la importancia, de que cualquier modificación o ajuste en los precios de los servicios sea informado oportunamente y de manera clara a los usuarios, evitando afectaciones inesperadas.

Abadi Balid señaló que la institución mantiene un trabajo coordinado con la ASEP y las empresas telefónicas para alcanzar acuerdos que beneficien a los consumidores, sin necesidad de recurrir a medidas legales más severas.

“Queremos resolver esta situación mediante el diálogo y el entendimiento, pero al mismo tiempo vamos a defender y garantizar los derechos de los consumidores”, enfatizó.

Asimismo, hizo un llamado a las operadoras telefónicas para que continúen participando en las mesas de trabajo y prioricen la calidad del servicio y precios competitivos para los usuarios.

La Acodeco reiteró que seguirá vigilante para asegurar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y exhortó a los ciudadanos a reportar cualquier irregularidad relacionada con facturación, contratos o servicios de telecomunicaciones.