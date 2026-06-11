Acodeco decomisa arroz contaminado en Bocas del Toro

Durante un operativo, personal de la Administración Regional de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en Bocas del Toro detectó 178 anomalías en tres establecimientos comerciales de la comunidad de El Empalme, tras denuncias presentadas por residentes del área.

Entre los hallazgos más relevantes destaca el decomiso de 1,517.24 libras de arroz contaminado con gorgojos, 31 productos sin fecha de vencimiento, dos con fecha de expiración ilegible, dos sin precios a la vista, 74 deteriorados y otras faltas vinculadas al incumplimiento de las normas de información y seguridad.

La administradora regional de la institución, Rosalba De León, recordó que los agentes económicos tienen la obligación de ofrecer productos aptos para el consumo humano, debidamente identificados y con información clara y verificable.

La Acodeco exhortó a la ciudadanía a revisar cuidadosamente la caducidad, el estado de los artículos y la exhibición de precios antes de realizar sus compras. De igual forma, invitó a los consumidores a denunciar cualquier irregularidad, ya que su colaboración contribuye a fortalecer la vigilancia del mercado y a promover relaciones comerciales más justas y transparentes.