$!Acodeco atendió quejas por más de B/.1.2 millones relacionadas con venta de autos usados

Durante el año 2025, un total de 162 quejas por un monto de B/.1,257,485.20, relacionadas con irregularidades en la compra de vehículos a motor usados, recibió la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

El principal motivo de los reclamos fue el incumplimiento de la garantía, con 99 quejas que representan B/.795,072.57, constituyéndose en la causa más recurrente. Le siguen 33 quejas por falta de información (B/.173,155.90); 13 por cláusulas abusivas (B/.111,519.06); cinco por vicio oculto (B/.41,500.00); tres por incumplimiento de contrato (B/.41,098.00); dos por incumplimiento del servicio (B/.2,911.87); dos por devolución de dinero (B/.13,150.00); y dos adicionales por incumplimiento del servicio (B/.49,550.00), informó la institución.

Asimismo, se registró una queja por cada uno de los siguientes conceptos: custodia del bien (B/.2,916.47), rescisión de contrato (B/.16,999.20), restricción de acceso (B/.1,500.00), venta engañosa (B/.9,000.00) y veracidad de la publicidad (B/.2,024.00).

En comparación con 2024, cuando se atendieron 95 quejas por B/.671,916.85, se evidencia un incremento significativo tanto en el número de reclamos como en los montos reclamados.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, advirtió que “la compra de autos usados continúa siendo una de las actividades comerciales con mayor nivel de reclamaciones, principalmente por incumplimiento de garantía y falta de información clara al consumidor, por lo que es fundamental que los agentes económicos cumplan con la normativa vigente y que los compradores se informen adecuadamente antes de concretar la transacción”.

Entre los agentes económicos con mayor número de reclamos figuran: Autos Popular, S.A. (8); Autos Platinium (7); Level Up 360, S.A. (7); Sandi Autos, S.A. (6); Autos Prity 507 (5); Autos Gold (4); Car Point, S.A. (4); Distribuidora de Motores, S.A. (4); Mega Cars (4); Panama Car Rental, S.A. (4); Plaza Car Center (4); y Santy Cars 507 (4).

La Acodeco recomienda a los consumidores verificar la dirección física del agente económico, buscar asesoramiento previo con un mecánico idóneo o persona de confianza, realizar pruebas de carretera y documentar adecuadamente la transacción y los pagos efectuados. Asimismo, es indispensable revisar cuidadosamente el contrato de compra y la garantía, los cuales deben estar claramente detallados. No se recomienda firmar, ni efectuar pagos si existen dudas.

Se recuerda que, conforme a la normativa vigente, la garantía mínima para un vehículo usado es de seis meses o 15 mil kilómetros, lo que ocurra primero, y debe constar por escrito. Si la garantía ofrecida es mayor, esta también debe quedar debidamente documentada.