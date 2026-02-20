$!A partir de hoy aumenta el precio de la gasolina y baja el del diésel

A partir del hoy sube el precio de la gasolina y baja el del diésel, así lo informó la Secretaría Nacional de Energía.

La gasolina de 95 octanos quedará en B/. 90.6 por litro, mientras que la gasolina de 91 octanos tendrá un costo de B/. 85.1 el litro. Por su parte el diésel bajo en azufre tendrá un costo de B/. 83.2 el litro.

La entidad explicó que los nuevos precios máximos de venta al consumidor de combustibles líquidos, estarán vigentes hasta el próximo jueves 5 de marzo.

En un comunicado, la Secretaría de Energía detalló que “los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados (gasolinas y diésel) cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país. El ajuste se realiza cada 14 días”.

Explicaron que durante el presente periodo, las cotizaciones internacionales registraron una ligera tendencia al alza en las gasolinas de 95 y 91 octanos, mientras que el diésel refleja una ligera reducción.

Aseguraron que garantizarán que las variaciones reflejen únicamente los costos internacionales y continuarán trabajando en alternativas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles.