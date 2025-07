“Pedasí, La Villa, Las Tablas y Herrera son claros ejemplos de cómo se contaminan las fuentes de agua con “caca”, si no se hacen bien las cosas en el turismo y la ganadería”, indicó el ingeniero, Carlos Salazar.

No regresar al mismo sistema

“La Ley 462 no es perfecta y tampoco fue la ley que los empresarios solicitaron, pero no podemos regresar al sistema de beneficio definido, ya que ese sistema se perdió en el 2005 y ese programa no funciona”, señaló Juan Arias, presidente de la CCIAP.