Duty Free del 1 de mayo de 2026

<b>"Cancelar la tarjeta es un derecho"</b>La Superintendencia de Bancos de Panamá indicó que "cancelar una tarjeta es su derecho. Hacerlo correctamente protege su dinero y su historial crediticio. La Ley 81 de 2009 respalda a los consumidores en Panamá, por lo que puede solicitar la cancelación de su tarjeta de crédito en cualquier momento".<b>Banco Mundial apoya la modernización del catastro en Panamá</b>El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un financiamiento de hasta US$60 millones para apoyar a Panamá en la transformación de su sistema catastral, con el fin de modernizar la gestión de la tierra y mejorar el acceso a los servicios de propiedad. Esta iniciativa contribuirá a fortalecer las condiciones para la inversión y a generar empleo durante su implementación.<b>El IMA hace llamado a empresas agroindustriales</b>El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) hizo un llamado a las empresas que prestan el servicio de transformación agroindustrial de cebolla, dedicadas a la deshidratación, molienda y procesamiento de pasta y sopa de cebolla, para evitar la pérdida de la producción nacional y extender la vida útil de los rubros.<b>Fijan tasas para pequeños productores</b>El Banco Nacional de Panamá anunció el ajuste y blindaje de las tasas de interés de los préstamos agropecuarios dirigidos a pequeños productores, como parte de su "compromiso con la soberanía alimentaria y el fortalecimiento del sector productivo". La medida, aprobada por la Junta Directiva, establece una tasa máxima de 3.25% y su congelamiento por al menos un año.<b>Convención Marítima en Panamá</b>El próximo 7 y 8 de mayo se realizará en Panamá la Convención Marítima de las Américas (MCA), un evento organizado por la Cámara Marítima de Panamá considerada la principal plataforma de negocios y cooperación para las industrias marítima, logística y portuaria del hemisferio occidental.