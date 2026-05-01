Duty Free del 1 de mayo de 2026

"Cancelar la tarjeta es un derecho"

La Superintendencia de Bancos de Panamá indicó que "cancelar una tarjeta es su derecho. Hacerlo correctamente protege su dinero y su historial crediticio. La Ley 81 de 2009 respalda a los consumidores en Panamá, por lo que puede solicitar la cancelación de su tarjeta de crédito en cualquier momento".

Banco Mundial apoya la modernización del catastro en Panamá

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un financiamiento de hasta US$60 millones para apoyar a Panamá en la transformación de su sistema catastral, con el fin de modernizar la gestión de la tierra y mejorar el acceso a los servicios de propiedad. Esta iniciativa contribuirá a fortalecer las condiciones para la inversión y a generar empleo durante su implementación.

El IMA hace llamado a empresas agroindustriales

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) hizo un llamado a las empresas que prestan el servicio de transformación agroindustrial de cebolla, dedicadas a la deshidratación, molienda y procesamiento de pasta y sopa de cebolla, para evitar la pérdida de la producción nacional y extender la vida útil de los rubros.

Fijan tasas para pequeños productores

El Banco Nacional de Panamá anunció el ajuste y blindaje de las tasas de interés de los préstamos agropecuarios dirigidos a pequeños productores, como parte de su "compromiso con la soberanía alimentaria y el fortalecimiento del sector productivo". La medida, aprobada por la Junta Directiva, establece una tasa máxima de 3.25% y su congelamiento por al menos un año.

Convención Marítima en Panamá

El próximo 7 y 8 de mayo se realizará en Panamá la Convención Marítima de las Américas (MCA), un evento organizado por la Cámara Marítima de Panamá considerada la principal plataforma de negocios y cooperación para las industrias marítima, logística y portuaria del hemisferio occidental.