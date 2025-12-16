Vishing: estafa telefónica

El vishing es una modalidad que utiliza llamadas telefónicas (como cuando te llaman desde la cárcel) para engañarte y obtener tu información confidencial, dinero o pago por servicios. Los atacantes se hacen pasar por entidades legítimas como bancos, telefónicas, o medios de comunicación, incluso secuestradores. Suelen solicitar datos sensibles, códigos de verificación o inducir a realizar transferencias. Para evitar caer, verifica las supuestas promociones por canales oficiales y reporta las llamadas sospechosas de inmediato a las autoridades.