Una app cierra, otras toman su lugar

Crear videos con inteligencia artificial se convirtió en una tendencia en redes sociales, impulsando nuevas formas de generar contenido sin necesidad de grabación. Sin embargo, también surgieron problemas por el uso de material engañoso o sin consentimiento, lo que llevó a OpenAI a cerrar Sora tras diversas críticas.

La experiencia dejó en evidencia los retos de regular estas tecnologías. A pesar de ello, hoy existen alternativas consolidadas como Runway, Pika y Kling, que permiten seguir creando videos de forma sencilla, rápida y accesible.