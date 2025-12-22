TVPN: navegación segura

Una VPN (Red Privada Virtual) consiste en crear un túnel cifrado entre tu dispositivo e internet, protegiendo la información y ocultando tu dirección IP real. Su propósito es mejorar la seguridad en redes Wi-Fi públicas, aumentar la privacidad, acceder de forma remota a redes corporativas y evitar bloqueos geográficos o censura de contenidos. Al cifrar el tráfico, reduce el riesgo de espionaje y ataques intermedios. Es importante elegir proveedores confiables, usar protocolos seguros y aplicar buenas prácticas para un uso responsable y legal.