TV inteligente que supera lo convencional

Hace años, encender la televisión significaba conformarse con colores limitados y un brillo que dependía de la ubicación en el que estaba. Hoy, la comparación entre un televisor convencional y uno con tecnología QLED deja claro que no se trata solo de ver, sino de experimentar. Con un brillo que resalta incluso en habitaciones iluminadas, materiales duraderos y amigables con el ambiente, además de IA que ajusta imagen y sonido en tiempo real. No hablamos de un simple cambio de pantalla, sino de una evolución visual que redefine y transforma la forma de disfrutar el entretenimiento.