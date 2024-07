Todo por un selfie

En redes circula el video de una turista que fue mordida por un caballo de la guardia real en Inglaterra, justo delante del letrero que advierte a las personas de que no se acerquen porque pueden ser mordidos o pateados por el animal.

Hay gente criticando la acción y diciendo que el corcel no debería hacer eso, pero las reglas son claras y muchas veces no se pueden controlar las reacciones de los animales; sin embargo, lo que sí es controlable, son nuestras acciones. Debemos ser responsables y no ponernos en riesgo por una fotografía, se han dado muchos casos de gente que pierde la vida por la imprudencia.