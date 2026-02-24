Tecnológicas contra riesgos empresariales

La inteligencia artificial, el análisis de datos y plataformas como Tableau o Power BI pueden ser grandes aliados en la auditoría interna, pues permiten identificar riesgos, automatizar controles y facilitar decisiones basadas en información. En mi opinión, adoptar estas herramientas ayuda a los auditores a ser más eficientes y a enfrentar de manera proactiva los desafíos digitales, aunque también exige preparación y actualización constante. La verdadera oportunidad está en combinar la experiencia humana con la tecnología para lograr una gestión de riesgos más segura y confiable.