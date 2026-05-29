Tecnología y consumo en la era de la IA

Hoy las tiendas se llenan de laptops que prometen hacer todo por nosotros gracias a la inteligencia artificial. Sin embargo, detrás de tanta novedad, parece que las marcas solo buscan obligarnos a gastar en un equipo nuevo. Nos prometen ahorrar tiempo en el trabajo, pero el peligro real es que estamos entregando nuestra privacidad y la capacidad de pensar por nosotros mismos a un programa informático.Al final, cabe preguntarse si compramos estas máquinas por verdadera necesidad o simplemente por una moda costosa.