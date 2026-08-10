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Tecnología para la salud del bebé

Tecnología para la salud del bebé
Evelyn González
10 de agosto de 2026

Hace unos años, conocer ciertos indicadores de salud de un bebé requería acudir a un centro médico y utilizar equipos especializados. Hoy, sensores y dispositivos conectados permiten monitorear algunos datos desde casa.

Un calcetín inteligente, por ejemplo, utiliza tecnología PPG, una técnica óptica que emplea luz para detectar cambios en el flujo sanguíneo y registrar la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno y patrones de sueño.

No reemplaza una evaluación médica, pero muestra cómo la tecnología lleva el monitoreo de datos de salud del consultorio al hogar.

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