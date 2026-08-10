Tecnología para la salud del bebé

Hace unos años, conocer ciertos indicadores de salud de un bebé requería acudir a un centro médico y utilizar equipos especializados. Hoy, sensores y dispositivos conectados permiten monitorear algunos datos desde casa. Un calcetín inteligente, por ejemplo, utiliza tecnología PPG, una técnica óptica que emplea luz para detectar cambios en el flujo sanguíneo y registrar la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno y patrones de sueño. No reemplaza una evaluación médica, pero muestra cómo la tecnología lleva el monitoreo de datos de salud del consultorio al hogar.