Tecnología para convivir con tiburones

La tecnología puede ofrecer nuevas formas de enfrentar los riesgos de la naturaleza. En Australia, drones y las llamadas “Smart Drumlines” permiten vigilar tiburones, alertar a nadadores y surfistas, además de capturar, marcar y liberar ejemplares vivos.

Esta estrategia busca reducir los ataques sin recurrir a métodos que también afectan a otras especies. Sin embargo, genera debate entre quienes piden mayor protección para las personas y quienes defienden la biodiversidad. El desafío está en encontrar un equilibrio entre seguridad, tecnología y conservación.