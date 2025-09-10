Tecnología para adultos mayores

Conectar a los adultos mayores con la tecnología requiere paciencia y un enfoque práctico. Aplicaciones como WhatsApp y Telegram facilitan la comunicación con familiares y amigos, mientras que plataformas como Google Maps o Moovit ayudan a orientarse y planificar desplazamientos. Apps de salud como Medisafe o MyFitnessPal promueven el seguimiento de medicación y hábitos saludables. Enseñarles a usar estas herramientas de manera gradual no solo mejora su autonomía, sino que también fortalece la confianza y reduce la sensación de aislamiento.