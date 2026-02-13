Soluciones tecnológicas contra el ruido

Con la llegada del Carnaval, donde la música y los culecos elevan los niveles de ruido a su punto máximo, vale la pena mirar cómo la tecnología también puede jugar a favor del disfrute responsable.

En Panamá ya se comercializan dispositivos de protección auditiva como orejeras con cancelación certificada, tapones con filtros acústicos y protectores electrónicos que reducen sonidos intensos sin aislar por completo al ciudadano.

No se trata de apagar la fiesta, sino de usar la innovación para vivirla mejor y sin sacrificar la salud auditiva.