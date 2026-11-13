Periodismo y tecnología en evolución

Contar historias también es una forma de dejar recuerdos. En el Día del Periodista, vale la pena recordar cómo la tecnología ha cambiado no solo la manera de informar, sino también de entretener. En 1996 salieron videojuegos como Super Mario 64, Resident Evil, Crash Bandicoot y Tomb Raider, títulos que este año cumplen 30 años. Así como esos juegos marcaron una etapa, el periodismo también ha evolucionado con nuevas herramientas y formas de llegar a las personas, sin perder el valor de contar buenas historias cada día.