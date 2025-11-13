Periodismo digital: el siguiente paso

Desde las primeras notas a mano hasta las imprentas, los primeros dibujos ilustrativos hasta el desarrollo de la fotografía, el periodismo siempre ha ido de la mano con la evolución tecnológica, siempre con la intención de ser los primeros en llevar los pormenores de los acontecimientos del momento. Con la proliferación de la computación, el desarrollo del internet y la diversificación de los dispositivos electrónicos, la noticia ha trascendido del papel, llegando a convertirse en energía, llevando el informar a tener la rapidez soñada, la inmediatez digital.