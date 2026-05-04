Pantalla gigante en unas gafas

Pasar de jugar en una pantalla normal a sentir que estás frente a una TV gigante ahora es posible... pero en realidad todo sucede desde unos lentes. Las gafas de ROG se conectan por cable a celular, consola o computadora, pesan poco, son ligeras, tienen sonido incorporado, ajustan el brillo solos y corren a 240 Hz para imágenes muy fluidas, con resolución Full HD y pantalla micro LED. No hace falta instalar nada. Aunque no son nuevas, permiten disfrutar juegos o videos en cualquier lugar sin montar un monitor ni perder tiempo.