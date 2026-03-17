Nuevos dispositivos inteligentes para el hogar

En un hogar donde la rutina diaria se mezcla con trabajo y ocio, la tecnología puede simplificar nuestras vidas.

Los nuevos modelos de Echo (altavoces inteligentes con asistente de voz), Fire TV (dispositivos de streaming para ver series y películas), Ring (cámaras y timbres de seguridad) y Blink (cámaras de vigilancia conectadas) son más inteligentes y potentes, con funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Mejoran el hogar conectado, anticipan comandos, optimizan el entretenimiento y refuerzan la seguridad, reflejando el modernismo digital.